«Армавир» не станет пытаться сохранить прописку в ФНЛ в случае вылета из турнира
Акционер «Армавира» Джеван Челоянц отметил, что в случае вылета из ФНЛ клуб не станет пытаться сохранять прописку в турнире за счёт отказа от повышения в классе клубов ПФЛ.
«Пока мы находимся в зоне вылета, но отстаем всего лишь на одно очко от 15-го места. Будем бороться до последнего и приложим все усилия, чтобы остаться в Футбольной национальной лиге.
Пытаться сохранить прописку — не наш случай. Наш клуб руководствуется только и исключительно спортивными принципами игры и соревнований. Если после 38 туров мы будем в зоне вылета, значит, следующий сезон проведем в ПФЛ. По-другому и быть не может. Мы должны уважать правила, всех участников турниров РФС и, конечно, болельщиков», — приводит слова Челоянца Sport24.
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