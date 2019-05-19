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«Армавир» не станет пытаться сохранить прописку в ФНЛ в случае вылета из турнира

«Армавир» не станет пытаться сохранить прописку в ФНЛ в случае вылета из турнира
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Акционер «Армавира» Джеван Челоянц отметил, что в случае вылета из ФНЛ клуб не станет пытаться сохранять прописку в турнире за счёт отказа от повышения в классе клубов ПФЛ.

«Пока мы находимся в зоне вылета, но отстаем всего лишь на одно очко от 15-го места. Будем бороться до последнего и приложим все усилия, чтобы остаться в Футбольной национальной лиге.

Пытаться сохранить прописку — не наш случай. Наш клуб руководствуется только и исключительно спортивными принципами игры и соревнований. Если после 38 туров мы будем в зоне вылета, значит, следующий сезон проведем в ПФЛ. По-другому и быть не может. Мы должны уважать правила, всех участников турниров РФС и, конечно, болельщиков», — приводит слова Челоянца Sport24.

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