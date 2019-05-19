Яя Туре — Компани: для меня было честью делить с тобой поле в «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре обратился к защитнику Венсану Комапни, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из английского клуба. Напомним, 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.



«Мой брат Винни! Для меня было честью делить с тобой поле в „Манчестер Сити“. Это воспоминания, которые я буду беречь. Трофеи, титулы. Мы превращали планы в реальность. Ты особенный человек! Лидер и мой друг», — написал Туре на странице в «Твиттере».



Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка и Суперкубок Англии, а также четыре Кубка английской лиги.

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани