После матча с «Бетисом» президент «Реала» сделал подарок главному арбитру
По завершении матча 38-го тура Примеры между «Реалом» и «Бетисом» главный арбитр встречи Альберто Ундиано Мальенко получил подарок от президента «Королевского клуба» Флорентино Переса.
Как сообщает El Mundo Deportivo, для 45-летнего судьи сегодняшняя игра на «Сантьяго Бернабеу» стала последней в карьере. После матча Перес зашёл в раздевалку к арбитрам и подарил главному рефери уменьшенную копию стадиона «Реала».
В роли главного арбитра Мальенко отработал в 346 матчах Примеры. Этот результат является рекордным для турнира. В завершившемся розыгрыше чемпионата Испании он работал в 20 матчах. Первую игру Примеры Мальенко отсудил в сезоне-2000/01 в возрасте 26 лет, став самым молодым арбитром в истории турнира.
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