Данилкин: у меня есть цель выступать в РПЛ

Защитник «Химок» Егор Данилкин прокомментировал информацию, согласно которой он может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.

Активный интерес к игроку проявляют «Уфа», «Рубин» и «Ростов». Несмотря на то что футболист связан с подмосковным клубом контрактом до конца 2019 года, у него есть возможность покинуть команду и перейти в клуб РПЛ.

«Безусловно приятно, что интерес ко мне есть. Но пока я не определился насчёт своего будущего. Я перешёл в «Химки» в очень тяжёлый период своей карьеры. И очень благодарен им за то, что мне дали возможность реанимировать её. На данный момент я нахожусь в диалоге с руководством клуба относительно продления своего текущего договора. Так что всё прояснится до конца месяца. У меня есть цель выступать в РПЛ. Посмотрим, как развернётся ситуация. На следующий сезон «Химки» как раз будут ставить перед собой задачу выхода в элиту», — сказал Данилкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».