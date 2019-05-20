Данилкин: у меня есть цель выступать в РПЛ

Защитник «Химок» Егор Данилкин прокомментировал информацию, согласно которой он может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.
Активный интерес к игроку проявляют «Уфа», «Рубин» и «Ростов». Несмотря на то что футболист связан с подмосковным клубом контрактом до конца 2019 года, у него есть возможность покинуть команду и перейти в клуб РПЛ.
«Безусловно приятно, что интерес ко мне есть. Но пока я не определился насчёт своего будущего. Я перешёл в «Химки» в очень тяжёлый период своей карьеры. И очень благодарен им за то, что мне дали возможность реанимировать её. На данный момент я нахожусь в диалоге с руководством клуба относительно продления своего текущего договора. Так что всё прояснится до конца месяца. У меня есть цель выступать в РПЛ. Посмотрим, как развернётся ситуация. На следующий сезон «Химки» как раз будут ставить перед собой задачу выхода в элиту», — сказал Данилкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 20 мая 2019
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