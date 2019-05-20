Созин: Федун вложил в «Спартак» не только свои деньги, но и душу

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об инфраструктуре московского «Спартака».

«Сегодня у «Спартака» наряду с «Краснодаром» одна из лучших детско-юношеских академий в стране. Причём построена не только современная инфраструктура, но также собраны грамотные и квалифицированные тренеры. У «Спартака», за исключением «Лужников», один из лучших стадионов в стране. Да, «Спартак» сегодня не является безоговорочно лучшим клубом, но с учётом всех компонентов – история, инфраструктура, молодёжка, школа, главная команда – «Спартак» всё равно входит в число лучших клубов России.



Поэтому я не понимаю, почему люди продолжают кидать камни в Леонида Федуна, который создал всё перечисленное для «Спартака», для нынешних и будущих поколений спартаковских футболистов и болельщиков. Считаю, что он вложил в «Спартак» не только свои деньги, но и душу. Хорошо или плохо он управляет клубом? Наверное, условный Ярцев управлял бы иначе, но он не построил бы стадион. Вместо того чтобы постоянно ковыряться, насколько хорошо Федун разбирается в футболе, я бы спросил у тех спартаковцев, которых он назначил на высокие должности в клубе. Неужели Шавло с Родионовым тоже не разбираются?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».