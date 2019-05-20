«Балтике» отказано в получении лицензии на сезон-2019/20

«Балтика» не смогла с первого раза пройти лицензирование РФС на следующий сезон. Об этом сообщил генеральный директор калининградской команды Тажутдин Качукаев.
«Нам и ещё девяти клубам ФНЛ было отказано в получении лицензии на сезон-2019/20. Это было связано с имеющимися долгами перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также имеющимися задолженностями у клуба по уплате членских взносов в лигу за первое полугодие 2019 года. В конце мая состоится ещё одно заседание комиссии по лицензированию, где мы обсудим с коллегами из РФС возможные варианты и максимально допустимые сроки прохождения этапов лицензирования, в связи с тем что клуб работает со строгим соблюдением своего финансового плана и со многими ушедшими зимой игроками, были заключены соглашения с графиками платежей, включая июнь 2019-го», — цитирует Качукаева пресс-служба клуба.
- 20 мая 2019
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