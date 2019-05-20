Глава ФНЛ прокомментировал новость об обнаружении у одного из игроков допинга

Футбольная национальная лига окажет всевозможное содействие расследованию РФС по запросу РАА РУСАДА о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.



Согласно данным РАА РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей ФНЛ, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.



«Футбольная национальная лига декларирует политику нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил и заинтересована в объективном расследовании упомянутого дела. Нормативные документы лиги предусматривают режим максимального благоприятствования для работы сотрудников антидопинговых органов при проведении плановых и внеплановых проверок на матчах под эгидой ФНЛ. Кроме того все врачи клубов лиги в обязательном порядке проходят курсы РАА РУСАДА по программам «Антидопинг» и «Медицинский курс». Наличие специального сертификата является обязательным при прохождении клубом процедуры лицензирования», — цитирует президента ФНЛ Игоря Ефремова пресс-служба лиги.

У одного из футболистов ФНЛ обнаружен допинг