Президент «Ахмата»: договорились с Семёновым о контракте на три года
«Ахмат» договорился с защитником Андреем Семёновым о новом контракте на три года. Об этом сообщил в социальной сети президент грозненского клуба Магомед Даудов.
«Нас устраивает профессионализм Андрея Семёнова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надёжной игрой. Желаю ему всего самого хорошего», — написал Даудов в «Инстаграме».
30-летний футболист выступает за «Ахмат» с 2014 года. В составе грозненской команды он сыграл в общей сложности 161 матч, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. За сборную России Семёнов провёл девять матчей.
Семёнов: после третьего гола у сборной Казахстана опустились руки
- 20 мая 2019
-
16:46
-
16:43
-
16:27
-
16:15
-
16:07
-
15:55
-
15:52
-
15:41
-
15:28
-
15:17
-
15:07
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:31
-
14:22
-
14:08
-
14:04Комличенко может перейти в ПАОК Эксклюзив
-
13:57
-
13:50
-
13:26
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:09
-
12:08
-
12:00
-
11:54
-
11:39
-
11:34
Партнерский контент