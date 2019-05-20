Президент «Ахмата»: договорились с Семёновым о контракте на три года

«Ахмат» договорился с защитником Андреем Семёновым о новом контракте на три года. Об этом сообщил в социальной сети президент грозненского клуба Магомед Даудов.

«Нас устраивает профессионализм Андрея Семёнова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надёжной игрой. Желаю ему всего самого хорошего», — написал Даудов в «Инстаграме».



30-летний футболист выступает за «Ахмат» с 2014 года. В составе грозненской команды он сыграл в общей сложности 161 матч, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. За сборную России Семёнов провёл девять матчей.