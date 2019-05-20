Роналдиньо примет участие в турнире по текболу

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо попробует себя в другом виде спорта, сообщает Inside The Games.
Экс-полузащитник был приглашён на турнир по текболу, который пройдёт в Кабо-Верде с 14 по 23 июня. Ранее в этом году Роналдиньо подписал партнёрское соглашение с международной федерацией текбола, по условиям которого он примет участие в групповом этапе предстоящего соревнования, но не станет играть в плей-офф.
Текбол является смесью футбола и настольного тенниса. В ходе матча участники, численность которых составляет от двух до четырёх человек, используют стол и мяч, похожий на футбольный, бить по которому можно любой частью тела, кроме рук.
Роналдиньо объявил об уходе из футбола в январе прошлого года. За свою карьеру он успел поиграть за такие клубы, как «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».
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