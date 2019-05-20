«Манчестер Сити» нашёл замену для Компани

«Манчестер Сити» определился с кандидатом на замену защитнику и капитану команды Венсану Компани, который покинет клуб летом и вернётся в «Андерлехт».



Как утверждает Daily Mail, главной целью «горожан» на усиление обороны является Гарри Магуайр из «Лестер Сити». На приобретении 26-летнего англичанина настаивает лично главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.



Препятствием на пути к переходу футболиста в стан чемпионов Англии является тот факт, что «лисы» не горят желанием расставаться со своим игроком и потребуют за него огромную сумму, которая превысит рекорд в € 84,5 млн, заплаченных «Ливерпулем» за Вирджила ван Дейка зимой 2018 года.



Ранее сообщалось, что заполучить Магуайра хочет принципиальный соперник «горожан» «Манчестер Юнайтед». В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги защитник провёл 31 матч, забил 3 гола, а также получил 6 жёлтых и 1 красную карточку.

«Манчестер Юнайтед» вновь интересуется Магуйаром