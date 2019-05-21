Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2).



В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне. По этому показателю он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого в настоящий момент 601 мяч. Для достижения данной отметки Лионелю понадобилось 686 матчей. Португалец провёл 804 встречи.



В нынешнем сезоне и Месси, и Роналду предстоит сыграть ещё по одному матчу. «Барселона» встретится с «Валенсией» в финале Кубка Испании, а «Ювентус» встретится с «Сампдорией» в последнем туре Серии А.



34-летний Роналду в нынешнем сезоне отметился 28 голами в 43 матчах. На счету 31-летнего Месси 50 мячей в 49 встречах.

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