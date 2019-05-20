Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом, на него претендуют четыре клуба

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте приобретёт статус свободного агента по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает Daily Mail, испанский футболист покинет стан «шпор», поскольку клуб не стал активировать прописанную в его контракте опцию продления на один год, которую можно было задействовать до 18 мая.
В услугах опытного форварда заинтересованы сразу несколько европейских клуба, среди которых «Милан», «Рома», «Валенсия» и «Марсель».
Ранее Льоренте выступал за «Атлетик» из Бильбао, «Ювентус», «Севилью» и «Суонси Сити». В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 4 результативные передачи. В Лиге чемпионов испанец забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас в 8 встречах.
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