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Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.

«У нас с Павлом были хорошие отношения, и они при встрече не изменятся. Это не первый случай, было несколько эпизодов раньше. Он знал, что у него будут большие проблемы в случае ещё одного инцидента. Ужасно, что Мамаев и Кокорин в тюрьме — они такого не заслуживают. Желаю ему терпения и уверен, что в будущем у него всё сложится хорошо», — сказал Мусаев в эфире программы «8–16».

Напомним, за участие в двух драках в центре Москвы суд приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Александр Протасовицкий получили сроки длительностью 1 год и 5 месяцев. Оба инцидента произошли в начале октября 2018 года.

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