Болельщики «Манчестер Сити» выбрали Бернарду Силву лучшим игроком сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был признан лучшим футболистом команды по итогам прошедшего сезона, сообщает пресс-служба клуба.



За португальского хавбека проголосовали более 62 тыс. болельщиков «горожан», что составило 48% от общего числа голосов. Помимо Силвы, на награду претендовали полузащитник Рахим Стерлинг и нападающий Серхио Агуэро.



«Большое спасибо! В следующем сезоне мы вернёмся и постараемся принести вам ещё больше трофеев. Надеюсь, мы сможем добиться успеха в Европе, этого нам не хватает. Давайте сделаем это», — обратился Силва к болельщикам во время чемпионского парада.



В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов и 7 результативных передач.

«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад