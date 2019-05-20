Болельщики «Манчестер Сити» выбрали Бернарду Силву лучшим игроком сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был признан лучшим футболистом команды по итогам прошедшего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
За португальского хавбека проголосовали более 62 тыс. болельщиков «горожан», что составило 48% от общего числа голосов. Помимо Силвы, на награду претендовали полузащитник Рахим Стерлинг и нападающий Серхио Агуэро.
«Большое спасибо! В следующем сезоне мы вернёмся и постараемся принести вам ещё больше трофеев. Надеюсь, мы сможем добиться успеха в Европе, этого нам не хватает. Давайте сделаем это», — обратился Силва к болельщикам во время чемпионского парада.
В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов и 7 результативных передач.
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