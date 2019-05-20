Бердыев: было предложение по сборной России, я согласился, но выбрали Черчесова

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Анжи» (0:0) высказался об игре команды и о желании поработать в сборной России.



«Я уже говорил, что было предложение по сборной, и я согласился, но выбрали Черчесова и он достаточно хорошо проводит этот период. Для каждого тренера работа в сборной — это дело чести.



Почему было мало моментов в матче? Потому что достаточно квалифицированно «Анжи» работает в обороне, высокорослые игроки. У нас, к сожалению, Сагитова на 90 минут не хватает. Если бы хватало, может быть, сразу вышел бы. На втором этаже у нас проблемы были. Старались низом как-то вскрыть, но не получалось. Шанс был при стандартах. В целом, при грамотной обороне соперника, у нас есть проблемы в позиционной атаке», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».