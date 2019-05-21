Роналду: лучший игрок в Англии, Испании и Италии. Достижениям нет предела

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на получение награды лучшему футболисту сезона в чемпионате Италии.

«Чемпион Англии, Испании и Италии. Лучший игрок в Англии, Испании и Италии. Достижениям нет предела, пока жива мечта!» – подписал Роналду фото с наградой в своём «инстаграме».

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (5 — с пенальти), а также отметился восемью результативными передачами.

«Ювентус» за несколько туров до окончания чемпионата Италии стал недосягаемым для соперников. В Лиге чемпионов туринцы выбыли на стадии 1/4 финала.