Куман: Месси был рождён, чтобы играть в футбол

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, ранее выступавший в составе «Барселоны», поделился мнением о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.



«Он был рождён, чтобы играть в футбол. Он любит выходить на поле, это видно по его игре, несмотря на то что трудно объяснить, как ему удаётся продолжать быть ключевым игроком команды спустя столько лет. Очень здорово иметь такого надёжного лидера в команде на протяжении многих сезонов. Честно говоря, думаю, ключ успеха в том, что ему нравится играть в футбол, он этим наслаждается, и поэтому качество его игры говорит само за себя», — приводит слова Кумана Marca.



Ранее сообщалось, что Куман может стать одним из претендентов на должность главного тренера «Барселоны» в случае ухода нынешнего наставника каталонцев Эрнесто Вальверде.

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне