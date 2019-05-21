«Динамо»: рассчитываем, что трибуны будут заполнены на матче с «Арсеналом»

Московское «Динамо» рассчитывает, что на первом матче на новом стадионе бело-голубых арена будет заполнена. 26 мая бело-голубые примут на своём поле тульский «Арсенал» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта игра станет первой для «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена».

«Мы пока вынуждены отойти от конкретных цифр, но динамика продаж очень хорошая. Отталкиваясь от неё, клуб рассчитывает, что трибуны будут заполнены», — сообщили в пресс-службе московской команды корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».