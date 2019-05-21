Вход на домашний матч «Уфы» в переходном турнире будет свободным
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации в команде, которая по итогам нынешнего сезона будет через переходные матчи бороться за право в следующем сезоне выступать в РПЛ. Соперник «Уфы» определится после завершения последних туров в РПЛ и ФНЛ.
«Сказать, что всё хорошо, нельзя. Но надо пройти этот путь, сыграть достойно с «Локомотивом». Потом переходный турнир, надо доказывать свою состоятельность на уровне РПЛ. С газоном проблем не будет. Он у нас искусственный хорошего качества. Была у нас комиссия и по VAR. Им тоже всё понравилось. Мы решили, что на домашний матч переходного турнира вход будет свободным. Будем просить, чтобы нас поддержали», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ
- 21 мая 2019
-
16:47
-
16:46
-
16:27
-
16:19
-
16:01
-
15:54
-
15:42
-
15:39
-
15:32
-
15:24
-
15:04
-
14:57
-
14:40
-
14:38
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:07
-
13:49
-
13:46
-
13:23
-
13:23
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:40
-
12:34
-
12:23
-
12:11
-
12:08
-
11:58
-
11:38
-
11:27
-
11:22
-
11:09
Партнерский контент