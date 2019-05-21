Вход на домашний матч «Уфы» в переходном турнире будет свободным

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации в команде, которая по итогам нынешнего сезона будет через переходные матчи бороться за право в следующем сезоне выступать в РПЛ. Соперник «Уфы» определится после завершения последних туров в РПЛ и ФНЛ.

«Сказать, что всё хорошо, нельзя. Но надо пройти этот путь, сыграть достойно с «Локомотивом». Потом переходный турнир, надо доказывать свою состоятельность на уровне РПЛ. С газоном проблем не будет. Он у нас искусственный хорошего качества. Была у нас комиссия и по VAR. Им тоже всё понравилось. Мы решили, что на домашний матч переходного турнира вход будет свободным. Будем просить, чтобы нас поддержали», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.