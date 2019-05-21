Нигматуллин: кажется, скандалы и судейские споры перейдут в финал Кубка России
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России, в котором московский клуб сыграет против «Урала». Встреча состоится завтра, 22 мая, и пройдёт на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
«Мне кажется, что матч, который был несколько дней назад в Екатеринбурге, уже задал градус противостоянию. И скандалы, и судейские споры, мне кажется, перейдут в финал. Гладко и ровно не будет точно. Вспоминается матч двухлетней давности, когда закончился поединок дракой. Правда, сейчас нет ни Ари, ни Павлюченко, но думаю, что будет матч с большим накалом, а мы будем наслаждаться игрой», — цитирует Нигматуллина телеканал «360».
«Локомотив» в финале Кубка России поддержат 10 тыс. болельщиков
- 21 мая 2019
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