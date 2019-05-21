Дибала и Паредес включены в заявку Аргентины на Кубок Америки, Икарди — нет

Сборная Аргентины в «Твиттере» огласила заявку на предстоящий Кубок Америки.
Места в списке из 23 футболистов не нашлось нападающему «Интера» Мауро Икарди. При этом в заявку попали форвард «Ювентуса» Пауло Дибала и полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес.
Вратари: Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Агустин Маркесин («Америка»);
защитники: Мильтон Каско («Ривер Плейт»), Хуан Фойт («Тоттенхэм Хотспур»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Фиорентина»), Ренсо Саравия («Расинг»), Николас Тальяфико («Аякс»);
полузащитники: Родриго Де Пауль («Удинезе»), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Леандро Паредес («Пари Сен-Жермен»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родригес Гидо («Америка»);
нападающие Маркос Акунья («Спортинг»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Лионель Месси («Барселона»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).
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