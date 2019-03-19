Месси вернулся в сборную. Но в Аргентине не знают, что с ним делать

В сентябре 2018 года тренер Аргентины Лионель Скалони сказал, что пока рано беспокоить Месси. Дословно: «Мы пообщались. И пришли к выводу, что пока слишком рано об этом говорить. Конечно, его не хватает, но нужно с этим смириться. С моей стороны было бы неразумно говорить ему, приезжать или нет. Мы попытаемся сделать всё, чтобы он вернулся в 2019 году».

Странно слышать такое от тренера про игрока, но ведь и расстановка сил в сборной Аргентины не самая типичная. С одной стороны – структурный кризис, который почти парализовал работу Ассоциации футбола Аргентины. К тому же, несколько неудачных тренерских назначений подряд лишили эту должность авторитета в глазах и болельщиков, и игроков. С другой стороны – фигура Месси обладает весом и репутацией, с которой вообще мало кто в современном футболе может сравниться. Пока лучшие аргентинские тренеры, Диего Симеоне и Маурисио Почеттино, стараются держаться от сборной подальше, расстановка сил не меняется.



Ещё феврале Скалони не знал, когда Месси будет вызван в сборную. «Я устал от этой темы. Вещи нужно принимать такими, как есть. Он может быть в команде, а может не быть. Всё зависит от него». В переводе на нормальный язык – он не знал, когда Месси согласится приехать.



Месси согласился сейчас – за три месяца до начала Кубка Америки в Бразилии. И принял участие в презентации новой формы сборной.

Подходящий ли момент для возвращения?

Хаос, который начался со смертью президента Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондоны в 2014 году, до сих пор не прекратился.

Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018 Всё ещё можно исправить. Но нужно срочно меняться.

Нынешний президент Клаудио Тапиа – компромиссный вариант, который остановил войну кланов за влияние в аргентинском футболе. Он назначил главным тренером сборной Эдгардо Баусу, уволил его через восемь матчей и несколько месяцев не мог найти ему замену – прежде, чем уговорил Хорхе Сампаоли испортить себе карьеру. С тех пор, как Месси постил в своём «твиттере», что «люди из Футбольной ассоциации – это катастрофа» — мало что изменилось. Ладно, хотя бы самолёт с игроками сборной больше не держат часами на взлётной полосе.

Сейчас президент больше говорит о только созданной профессиональной женской футбольной лиге, чем о главной команде страны. Новый тренер сборной Лионель Скалони – такой же компромисс, как сам президент. Он провёл два месяца в роли и.о. пока АФА искала Сампаоли замену – и не нашла. Как выразился Диего Марадона «этот мальчик не виноват, что его назначили тренером». Конечно, экс-президенту брестского «Динамо» не во всём можно доверять, но в данном случае он сказал правду. Скалони никогда в карьере не был звездой футбола, не выигрывал больших трофеев, а до того момента, как возглавил сборную Аргентины, ни дня в жизни не работал главным тренером. Напомню, сборная Аргентины – это та команда, в которой Серхио Агуэро матом посылает своего тренера во время матча чемпионата мира. В которой уже лет 10 игра строится по принципу: Месси – все остальные. В которой по-прежнему нет вратаря лучше Франко Армани. Идеальная работа для 40-летнего дебютанта.

Как играла сборная без Месси?

Скалони сразу показал, что готов видеть в команде новые лица. В его дебютном матче на поле вышли шесть игроков, которые представляют команды из Латинской Америки. Но дело не только в местных игроках. При Скалони за сборную впервые сыграл с первых минут сыграл Лаутаро Мартинес – и отметил это голом. Дебютировал Родриго де Пауль из «Удинезе». В принципе, логичный ход, учитывая, сколько негатива было вокруг ветеранов команды после чемпионата мира.



Скалони играет в 4-3-3 с разыгрывающим опорником. Смелая схема, но сборная атакует достаточно осторожно. В пока единственном топ-матче – товарищеской встрече с Бразилией – Аргентина оборонялась всю игру. Проиграла из-за гола с углового на в добавленное время, но организацией обороны всё равно впечатлила. Вот только как это сочетается с Месси?

«Мы не знаем, что делать с Месси»

Эту фразу сказал защитник «Аякса» и сборной Аргентины Николас Тальяфико. Открытие сезона, объект внимания всех европейских топ-клубов, и просто умный парень. Он сказал это совсем недавно, в начале марта. В интервью газете Marca он откровенно ответил на вопросы о проблемах сборной.

Сборная Аргентины – это не Месси. Это Тальяфико Перечисляем всё, что пошло не так.

«Мы не понимаем, какой стиль подходит нам, когда в команде есть Месси. У нас есть лучший игрок в мире, а мы не знаем, как извлечь из этого пользу». Пугающе точные слова. Не случайно в том же интервью Тальяфико подчёркивает, что ведущую роль в исторических успехах сборной сыграли тренеры. «У нас были две славных страницы. Одна с Сесаром Луисом Менотти, другая с Карлосом Билардо. Они воплощают два разных подхода к игре в футбол», — объясняет Николас, — нам нужно найти тренера, который сможет привнести в команду порядок, дать идею».

Ещё одна ключевая мысль. «В клубе и сборной ситуация очень отличается. В клубе ты можешь провести 15 лет, ты всех знаешь. Возможно, в сборной помешала смена президента, или смена тренера, а может нас ослепляет страсть, когда мы играем в этих футболках. Нельзя строить новый проект каждый год. У нас нет проекта, как у «Барсы», например».



Отсутствие стратегического планирования в аргентинском футболе достигло такого масштаба, что об этом – именно как о кризисе планирования – говорят сами футболисты. Решить это проблему должны компромиссный временный президент АФА и компромиссный тренер сборной, которому не смогли найти замену, когда он был временным. Изящная ситуация.



С возвращением в сборную, Лео! Мы знаем, кто будет виноват, если Аргентина не выиграет Кубок Америки.



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