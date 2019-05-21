Агент: у Ионова есть предложения из Европы

Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.

«Большая вероятность, что Алексей покинет «Ростов». У нас есть предложения из Европы», — приводит слова Бански Sport24.

30-летний Ионов является воспитанником «Зенита». В ростовский клуб он перешёл летом 2017 года из московского «Динамо» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором шести забитых мячей (трёх — с пенальти), а также отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с ростовчанами действителен до лета 2020 года. За сборную России Ионов сыграл в 18 матчах, в которых отличился двумя голами.