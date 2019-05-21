Конте отсудил у «Челси» более € 10 млн

Итальянский тренер Антонио Конте выиграл судебный процесс против «Челси». Об этом сообщает The Times.

По данным источника, суд обязал лондонский клуб выплатить итальянскому специалисту компенсацию в размере € 10,25 млн за досрочный разрыв контракта.

Таким образом, сумма компенсаций, которую «Челси» выплатил уволенным тренерам в эпоху Романа Абрамовича, превысила € 100 млн, и она может вырасти в ближайшее время, если клуб уволит нынешнего наставника Маурицио Сарри.

49-летний Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Под его руководством клуб в первом сезоне стал чемпионом английской Премьер-лиги. Во втором сезоне лондонский клуб стал обладателем Кубка Англии, а в чемпионате Англии финишировал на пятом месте.