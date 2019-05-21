Варан: в следующем сезоне я буду в «Реале». Вы ещё увидите лучшего Варана

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан рассказал о намерении остаться в клубе на следующий сезон, а также высказался о неудачах «сливочных» в минувшей кампании.
«В следующем сезоне я собираюсь выступать за «Реал». Уверен, нам предстоит пережить много эмоциональных моментов.
В минувшем сезоне мы бились и старались, но в самые трудные моменты нам не хватало искры. Я не сумел показать свою лучшую форму, но вы ещё увидите лучшего Варана», — приводит слова игрока Marca.
Ранее сообщалось, что Варан может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно. В услугах 26-летнего защитника были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». При этом, по информации СМИ, «Реал» отказался отпускать француза меньше чем за € 500 млн. Именно эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
- 21 мая 2019
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