«Ман Сити» разыграл фанатов, инсценировав падение чемпионского кубка с балкона

«Манчестер Сити» в своём «твиттере» опубликовал видеоролик с розыгрышем болельщиков.



В день чемпионского парада клуб пригласил на стадион группу фанатов, у которых эта дата совпала с днём рождения. На арене поклонников «горожан» встретили полузащитник Кевин Де Брёйне и нападающий Серхио Агуэро. Вместе с болельщиками они вышли на балкон и устроили фотосессию с поддельным кубком чемпионов Англии.



После фотосессии футболисты решили снять с фанатами видео с празднованием. Во время записи Агуэро и Де Брёйне специально уронили кубок с балкона, чем повергли болельщиков в шок. Вскоре игроки успокоили своих поклонников и принесли настоящий трофей.

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне завоевал все внутренние трофеи: Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги. Ранее ни одной команде не покорялось подобное достижение.