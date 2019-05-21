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«Ман Сити» разыграл фанатов, инсценировав падение чемпионского кубка с балкона

«Ман Сити» разыграл фанатов, инсценировав падение чемпионского кубка с балкона
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» в своём «твиттере» опубликовал видеоролик с розыгрышем болельщиков.

В день чемпионского парада клуб пригласил на стадион группу фанатов, у которых эта дата совпала с днём рождения. На арене поклонников «горожан» встретили полузащитник Кевин Де Брёйне и нападающий Серхио Агуэро. Вместе с болельщиками они вышли на балкон и устроили фотосессию с поддельным кубком чемпионов Англии.

После фотосессии футболисты решили снять с фанатами видео с празднованием. Во время записи Агуэро и Де Брёйне специально уронили кубок с балкона, чем повергли болельщиков в шок. Вскоре игроки успокоили своих поклонников и принесли настоящий трофей.

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне завоевал все внутренние трофеи: Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги. Ранее ни одной команде не покорялось подобное достижение.

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