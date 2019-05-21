Скалони — о составе сборной Аргентины: нужно было назвать только 23 имени

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал свой выбор состава на Кубок Америки, в который не вошёл нападающий «Интера» Мауро Икарди.
«Когда ты выбираешь состав из большого числа топ-игроков, то возникают сомнения, но это нормально. Сложно сделать счастливым каждого, особенно в сборной. Окончательное решение всегда принимается во благо команды. У нас не шла речь о том, чтобы кому-то отказать в вызове в сборную. Мы назвали состав, но не закрыли дверь ни перед кем. Мне жаль тех, кто не попал в список. Мы бы вызвали больше игроков, но нужно было назвать только 23 имени», — приводит слова Скалони Football Italia.
Напомним, Кубок Америки будет проходить в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Сборная Аргентины попала в группу В и сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара.
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