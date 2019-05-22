Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1), благодаря которой его клуб вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.
«Горжусь своей командой, потому что перед матчем у нас были большие проблемы. Если посмотреть на скамейку запасных, то там были Актас, Мусаба и тен Тейе, которые никогда не играли в чемпионате. В этом матче важна не тактика, а гордыня. Иногда для мужчин гордыня значит больше, чем очки, кубки и деньги.
Мы контролировали игру, во втором тайме было много шансов забить. При счете 4:0 или 5:0 было бы проще, но даже после пропущенного гола мы контролировать игру, у «Гронингена» не было ни одного шанса.
Сейчас наша раздевалка похожа на больницу во время войны. Все сидят со льдом, врач — самый занятой человек в команде. Надеюсь, мы будем готовы в пятницу», — цитирует Слуцкого NOS.
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