Бернарду Силва ещё не убрал новогоднюю ёлку

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва до сих пор не убрал новогоднюю ёлку. Португалец считает, что она помогла его клубу выиграть три трофея в сезоне.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Силвы.

Ранее Бернарду Силва был признан лучшим футболистом команды по итогам прошедшего сезона по мнению фанатов. За португальского хавбека проголосовали более 62 тыс. болельщиков «горожан», что составило 48% от общего числа голосов. Помимо Силвы, на награду претендовали полузащитник Рахим Стерлинг и нападающий Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов и 7 результативных передач.

«Манчестер Сити» — первая английская мужская команда, выигравшая три домашних турнира в одном сезоне. В 2007 году женская команда лондонского «Арсенала» стала победителем АПЛ, Кубка АПЛ и Кубка Англии.