Конте подписал предварительный контракт с «Интером»
Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера», сообщает известный итальянский журналист Танкреди Палмери.
По информации источника, 49-летний специалист подписал с «нерадзурри» предварительный контракт, по которому зарплата Конте составит € 10 млн в год.
Сообщается, что официально соглашение, сроки действия которого пока неизвестны, будет подписано 28 мая.
Напомним, последним клубом Конте был «Челси». На «Стэмфорд Бридж» тренер пришёл летом 2016 года и в первый же сезон выиграл с командой чемпионат Англии. Однако уже через год специалист был уволен.
«Интер», набрав 66 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства. В последнем туре «нерадзурри» потерпели разгромное поражение от «Наполи» со счётом 1:4.
Конте отсудил у «Челси» более € 10 млн
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