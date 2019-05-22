Конте подписал предварительный контракт с «Интером»

Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера», сообщает известный итальянский журналист Танкреди Палмери.

По информации источника, 49-летний специалист подписал с «нерадзурри» предварительный контракт, по которому зарплата Конте составит € 10 млн в год.

Сообщается, что официально соглашение, сроки действия которого пока неизвестны, будет подписано 28 мая.

Напомним, последним клубом Конте был «Челси». На «Стэмфорд Бридж» тренер пришёл летом 2016 года и в первый же сезон выиграл с командой чемпионат Англии. Однако уже через год специалист был уволен.

«Интер», набрав 66 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства. В последнем туре «нерадзурри» потерпели разгромное поражение от «Наполи» со счётом 1:4.