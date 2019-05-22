«Галатасарай» претендует на Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
Как сообщает Takvim, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Галатасарай». «Эвертон» в свою очередь готов расстаться с хавбеком и отдать его турецкому клубу в аренду на один сезон.
Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет выкупить Влашича у «ирисок», однако сомневается, что им удастся договориться о цене. Сам игрок также выразил желание остаться в стане «армейцев».
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги (все – в основном составе), в которых записал на свой счёт 5 голов и 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки. ЦСКА потерял шансы на выход в Лигу чемпионов и за тур до конца чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице с 48 очками в активе.
- 22 мая 2019
-
14:30
-
14:11
-
14:08
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
13:10
-
12:49
-
12:37
-
12:31
-
12:20
-
12:12
-
12:06
-
11:43
-
11:40
-
11:26
-
11:15
-
11:06
-
10:48
-
10:46
-
10:26
-
10:06
-
10:04
-
09:57
-
09:43
-
09:26
-
09:24
-
09:13
-
08:30
-
06:58
-
05:31
-
04:50
-
04:33