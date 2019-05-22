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«Галатасарай» претендует на Влашича

«Галатасарай» претендует на Влашича
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.

Как сообщает Takvim, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Галатасарай». «Эвертон» в свою очередь готов расстаться с хавбеком и отдать его турецкому клубу в аренду на один сезон.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет выкупить Влашича у «ирисок», однако сомневается, что им удастся договориться о цене. Сам игрок также выразил желание остаться в стане «армейцев».

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги (все – в основном составе), в которых записал на свой счёт 5 голов и 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки. ЦСКА потерял шансы на выход в Лигу чемпионов и за тур до конца чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице с 48 очками в активе.

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