«Барселона» рассматривает Ориги и Льоренте на роль сменщика Суареса

«Барселона» продолжает поиски футболистов, способных стать подменой для нападающего Луиса Суареса, которому в настоящий момент нет альтернативы в команде.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб обратил внимание на 24-летнего Дивока Ориги из «Ливерпуля» и 34-летнего Фернандо Льоренте из «Тоттенхэма», успешно выступивших в полуфинале Лиги чемпионов и позволивших своим командам выйти в финал турнира. Руководство сине-гранатовых считает, что летом необходимо приобрести мощного форварда, способного влиять на результат после выхода на замену.
Стоит отметить, что у Льоренте в скором времени истекает контракт с «Тоттенхэмом», в связи с чем он может достаться «Барселоне» бесплатно.
При этом покупка нового нападающего никак не повлияет на намерение сине-гранатовых заполучить форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, поскольку тренерский штаб команды рассматривает его не как подмену Суаресу.
- 22 мая 2019
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