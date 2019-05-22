«Барселона» рассматривает Ориги и Льоренте на роль сменщика Суареса

«Барселона» продолжает поиски футболистов, способных стать подменой для нападающего Луиса Суареса, которому в настоящий момент нет альтернативы в команде.



По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб обратил внимание на 24-летнего Дивока Ориги из «Ливерпуля» и 34-летнего Фернандо Льоренте из «Тоттенхэма», успешно выступивших в полуфинале Лиги чемпионов и позволивших своим командам выйти в финал турнира. Руководство сине-гранатовых считает, что летом необходимо приобрести мощного форварда, способного влиять на результат после выхода на замену.



Стоит отметить, что у Льоренте в скором времени истекает контракт с «Тоттенхэмом», в связи с чем он может достаться «Барселоне» бесплатно.



При этом покупка нового нападающего никак не повлияет на намерение сине-гранатовых заполучить форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, поскольку тренерский штаб команды рассматривает его не как подмену Суаресу.

Источник: де Лигт летом перейдёт в «Барселону» за € 74 млн