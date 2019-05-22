Источник: около 50 фанатов «Локомотива» задержаны перед финалом Кубка России

В преддверии финального матча Кубка России в Самаре были задержано около 50 болельщиков московского «Локомотива», сообщается на странице фанатов «железнодорожников» в «Твиттере».



По информации источника, болельщики «Локомотива» проводили время в пабе, который располагается неподалёку от стадиона «Самара Арена». Отмечается, что фанаты «железнодорожников» вели себя спокойно и не устраивали потасовок. Причины задержания болельщиков пока не сообщаются.



Финал Кубка России «Локомотив» — «Урал» состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пути к финалу Кубка России «Локомотив» оказался сильнее «Балтики» (3:2 ДВ), «Енисея» (4:1), «Рубина» (1:0 и 1:0) и «Ростова» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь победил «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0 ДВ), «Спартак» (1:1 и 1:0) и «Арсенал» (1:0 и 2:2).