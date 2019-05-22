Жоржиньо: был бы удивлён, если бы Сарри покинул «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо отметил, что он удивился бы, если бы главный тренер Маурицио Сарри покинул лондонский клуб.



«У меня четыре года по контракту с „Челси“. Я был бы удивлён, если бы Сарри покинул клуб, потому что мы финишировали на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги после „Манчестер Сити“ и „Ливерпуля“, а также прошли в финал Лиги Европы. Это был положительный сезон. Сарри расслаблен даже больше, чем на более ранних этапах работы с командой», — приводит слова Жоржиньо Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович хочет уволить Сарри из-за его напряжённых отношений с болельщиками. В качестве преемника итальянца называется главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард.

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