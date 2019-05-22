Кикнадзе: половина «Локомотива» не праздновала победу? Это ошибочное впечатление

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что вся команда праздновала завоевание Кубка России. Напомним, «железнодорожники» одержали победу в финальном матче Кубка страны с «Уралом» (1:0).



«Половина команды не праздновала победу в Кубке России? Ой-ой. Это ваше впечатление, и оно ошибочное. Праздновали по полной программе, это уникальное достижение. Десятый Кубок России в истории выиграли. Никого рядом с нами нет. У Палыча за три года — два Кубка и чемпионство. Не знаю, кто за последние 15–20 лет может сравниться», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).