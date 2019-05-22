Дзюба — «Арсеналу»: безумно горд и рад за вас

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поздравил тульский «Арсенал» с дебютным выходом в Лигу Европы, что стало возможным после победы «Локомотива» в финале Кубка России над «Уралом» (1:0).

«Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас, за нас всех!!!» — написал Дзюба в своём «инстаграме».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги за один тур до завершения чемпионата команда Игоря Черевченко занимает 6-е место. «Арсенал» уже не сможет ни подняться вверх (отставание от ЦСКА, который занимает 5-е место, составляет 3 очка, но преимущество по личным встречам у «армейцев»), ни опуститься ниже («Ростов», идущий 7-м, отстаёт на 4 очка).

Дзюба выступал за «Арсенал» на правах аренды во второй части сезона-2017/18. В 10 играх за клуб он забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.