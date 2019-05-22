«Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России 6 июля

Обыграв в финальном матче Кубка России «Урал» (1:0), «Локомотив» стал соперником «Зенита» по матчу за Суперкубок страны.

Первый трофей сезона-2019/20 будет разыгран 6 июля. Встреча между сине-бело-голубыми и «железнодорожниками» пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Зенит» досрочно одержал победу в чемпионате России. Чемпионский титул команда Сергея Семака выиграла за три тура до завершения первенства благодаря победе «Арсенала» над «Локомотивом». О победе в РПЛ сине-бело-голубые узнали в самолёте во время возвращения с матча 27-го тура с «Ахматом» (1:1).

«Локомотив» за тур до завершения чемпионата России занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар», который идёт 3-м, лишь за счёт преимущества в личных встречах.