Кикнадзе — об обвинении в работе с судьями: если есть доказательства, предъявите

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал обвинения в адрес клуба и начальника команды Станислава Сухины, который ранее был арбитром ФИФА. Ранее бывший судья Сергей Хусаинов заявил, что ошибки в пользу «Локомотива» являются не результатом случайности, а работой с судьями.
«Сухина и всё то, что писали перед Кубком? Тяжёлый вопрос, я не хотел его трогать, но… Началось всё с выступления Евгения Ленноровича (Гинера. — Прим. „Чемпионата“) на телевидении. Потом подхватили эту тему Уткин и Андрей Червиченко. Всё, что сейчас делается, иначе как травлей назвать нельзя. Это беспринципно, это не доказано.
То, что сказал Хусаинов, — мы будем думать над его словами. Не знаю, будем ли рассматривать его судебную историю. Он не подвержен комитету по этике, будучи отдельной личностью. Если есть доказательства, предъявите. Если нет — нечего языком молоть. Цель травли простая. Успешный клуб вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но не все эти чувства разделяют», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
- 23 мая 2019
-
00:57
-
00:52
-
00:38
-
00:24
-
00:13
-
00:03
- 22 мая 2019
-
23:55
-
23:45
-
23:41
-
23:33
-
23:20
-
23:03
-
23:00
-
22:50
-
22:49
-
22:38
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:24
-
22:22
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:52
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:08
-
21:03
-
21:03