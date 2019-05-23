Кикнадзе — об обвинении в работе с судьями: если есть доказательства, предъявите

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал обвинения в адрес клуба и начальника команды Станислава Сухины, который ранее был арбитром ФИФА. Ранее бывший судья Сергей Хусаинов заявил, что ошибки в пользу «Локомотива» являются не результатом случайности, а работой с судьями.



«Сухина и всё то, что писали перед Кубком? Тяжёлый вопрос, я не хотел его трогать, но… Началось всё с выступления Евгения Ленноровича (Гинера. — Прим. „Чемпионата“) на телевидении. Потом подхватили эту тему Уткин и Андрей Червиченко. Всё, что сейчас делается, иначе как травлей назвать нельзя. Это беспринципно, это не доказано.

То, что сказал Хусаинов, — мы будем думать над его словами. Не знаю, будем ли рассматривать его судебную историю. Он не подвержен комитету по этике, будучи отдельной личностью. Если есть доказательства, предъявите. Если нет — нечего языком молоть. Цель травли простая. Успешный клуб вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но не все эти чувства разделяют», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.