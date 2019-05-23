Источник: Гвардиола согласовал 4-летний контракт с «Ювентусом»

Новым главным тренером «Ювентуса» станет Хосеп Гвардиола, ныне работающий с «Манчестер Сити». Об этом в своём "твиттере" сообщил журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли.

По его информации, стороны уже согласовали условия будущего контракта. Соглашение о сотрудничестве будет подписано сроком на 4 года.

Ранее «Ювентус» объявил об уходе с тренерского мостика Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе последние пять лет.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. За три года работы он выиграл с «горожанами» 6 трофеев — 2 чемпионата, 2 Кубка лиги, Кубок и Суперкубок Англии. Действующий контракт 48-летнего специалиста с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией».