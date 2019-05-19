Агент: за Головиным следят все ведущие клубы, но его мысли связаны с «Монако»

Агент Олег Артёмов, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился впечатлениями от игры российского футболиста в матче 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном» (2:0)
«Приятно, что Александр сыграл ключевую роль в этом важнейшем матче: отдал результативную передачу, забил и вообще действовал полезно для команды. Теперь турнирное положение «Монако» существенно лучше, чем было до этого тура. Впрочем, остаётся ещё заключительная игра, с «Ниццей», которая тоже будет иметь большое значение. Слухи о переходе Головина? Поймите, Александр — качественный игрок, за ним следят все ведущие клубы. В этом нет ничего удивительного. Однако все мысли и планы футболиста связаны только с «Монако», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“.
- 19 мая 2019
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