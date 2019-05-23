Сухи: горд, что носил красно-синюю футболку. «Базель» — навсегда в моём сердце

Защитник и капитан «Базеля» Марек Сухи прокомментировал решение покинуть клуб по истечении контракта летом.
«Я провёл потрясающее время в «Базеле» и получил удовольствие от игры здесь. Хочу поблагодарить весь клуб, тренеров и партнёров по команде. Я всегда гордился тем, что ношу красно-синюю футболку, и для меня было большой честью быть капитаном этой команды. «Базель» навсегда останется в моём сердце», — цитирует Сухи пресс-служба швейцарского клуба.
Сухи перешёл в «Базель» в 2014 году после четырёх лет в составе московского «Спартака». Свою карьеру защитник начинал в пражской «Славии», откуда в 2010 году перешёл в московский клуб. В активе игрока два титула чемпиона Чехии, четыре титула чемпиона Швейцарии и два Кубка страны. Со «Спартаком» Марек становился серебряным призёром чемпионата России. С 2010 года вызывается в сборную Чехии.
- 23 мая 2019
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