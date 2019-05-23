Карпин: мыслей, что Песьяков будет в сборной, не было ни в «Спартаке», ни сейчас

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о попадании вратаря Сергея Песьякова в окончательную заявку сборной России на матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром.
«Песьяков заиграл при мне в «Спартаке»? Тогда я не думал о том, дорастёт ли он до сборной России. Мыслей, что это будущий вратарь сборной России, не было ни тогда, ни сейчас. Что касается того, может ли он стать первым номером в сборной, то я без понятия. Это вопрос не ко мне», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С Кипром российская команда сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде на одноимённой арене, начало – в 21:45 мск.
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