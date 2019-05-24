Виллаш-Боаш: таких игроков, как Бэйл, немного

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о форварде «Реала» Гарете Бэйле, с которым они работали в «Тоттенхэм Хоттспур»,

«Я не знаю, на каком рынке «Реал» будет работать. Есть хорошие игроки, но таких, как Бэйл, немного, это точно. Это топ-игрок, но у Мадрида есть экономическая сила купить кого бы они ни захотели.

Это было трудное время для него, но я не могу сказать многого, потому что не знаю всего. Для меня в «Тоттенхэме» он был основным игроком и менял ситуацию на поле, когда мы давали ему немного больше свободы. Его резюме говорит само за себя, он повлиял на большие финалы. Я не знаю, что произойдет. Всегда сложно адаптировать систему к одному игроку. Дал ему полную свободу в классической расстановке 4-4-2, но с Мадридом, как и с испанским футболом, всё по-другому», — цитирует португальского специалиста Marca.