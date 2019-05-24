Виллаш-Боаш: таких игроков, как Бэйл, немного

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о форварде «Реала» Гарете Бэйле, с которым они работали в «Тоттенхэм Хоттспур»,
«Я не знаю, на каком рынке «Реал» будет работать. Есть хорошие игроки, но таких, как Бэйл, немного, это точно. Это топ-игрок, но у Мадрида есть экономическая сила купить кого бы они ни захотели.
Это было трудное время для него, но я не могу сказать многого, потому что не знаю всего. Для меня в «Тоттенхэме» он был основным игроком и менял ситуацию на поле, когда мы давали ему немного больше свободы. Его резюме говорит само за себя, он повлиял на большие финалы. Я не знаю, что произойдет. Всегда сложно адаптировать систему к одному игроку. Дал ему полную свободу в классической расстановке 4-4-2, но с Мадридом, как и с испанским футболом, всё по-другому», — цитирует португальского специалиста Marca.
- 24 мая 2019
-
04:22
-
04:00
-
03:16
-
02:40
-
02:23
-
02:07
-
02:02
-
01:16
-
01:10
-
01:01
-
00:40
-
00:38
-
00:23
- 23 мая 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:03
-
22:55
-
22:46
-
22:34
-
22:21
-
22:03
-
22:00
-
21:43
-
21:28
-
21:25
-
21:02
-
20:58
-
20:47
-
20:28
-
20:13
-
20:01
-
19:59