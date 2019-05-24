Лукаку переживает, что переход в «Интер» может не состояться

Нападающий «Манчестера Юнайтед» Ромелу Лукаку обеспокоен тем, что его переход в «Интер» предстоящим летом может не состояться, так как английский клуб, возможно, поднимет на него цену. Как сообщает Mirror, английский клуб готов продать бельгийского футболиста не менее чем за £ 70 млн. «Интер» же готов предложить 26-летнему форварду £ 175 тыс. в неделю, оценивая самого Лукаку в £ 50 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что форвард не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Игрок чувствует себя ущемлённым из-за работы норвежца с составом.
В сезоне-2018/19 Ромелу принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, 22 из которых он начал в стартовом составе. В активе бельгийца 12 голов. «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице первенства Англии. В следующей кампании «красные дьяволы» выступят в Лиге Европы.
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