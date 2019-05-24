Хохлов попросил приподнять тренерскую скамейку на стадионе «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о неудобном расположении тренерской скамейки на новом стадионе команды «ВТБ Арена».
«Я обратился, чтобы тренерскую скамейку приподняли. Сложность в том, что мы или в потолок упрёмся, или, если поднимать всю конструкцию, закроем обзор первым рядам. Как-то будем находить выход из этой ситуации. Мне и многим футболистам и тренерам неудобно, когда поле находится на уровне глаз, удобнее смотреть чуть сверху. Но это не самое главное. Главное — чтобы мы побыстрее привыкли. Будут хорошие игры, будет заполняться стадион — и адаптация пройдёт гораздо быстрее», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
26 мая в рамках заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» проведёт первый матч на обновлённом стадионе. Соперником будет тульский «Арсенал».
- 24 мая 2019
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