Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хохлов попросил приподнять тренерскую скамейку на стадионе «Динамо»

Хохлов попросил приподнять тренерскую скамейку на стадионе «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о неудобном расположении тренерской скамейки на новом стадионе команды «ВТБ Арена».

«Я обратился, чтобы тренерскую скамейку приподняли. Сложность в том, что мы или в потолок упрёмся, или, если поднимать всю конструкцию, закроем обзор первым рядам. Как-то будем находить выход из этой ситуации. Мне и многим футболистам и тренерам неудобно, когда поле находится на уровне глаз, удобнее смотреть чуть сверху. Но это не самое главное. Главное — чтобы мы побыстрее привыкли. Будут хорошие игры, будет заполняться стадион — и адаптация пройдёт гораздо быстрее», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

26 мая в рамках заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» проведёт первый матч на обновлённом стадионе. Соперником будет тульский «Арсенал».

Шунин: ощущения от стадиона отличные, наверное, лучше придумать невозможно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент