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«ПСЖ» в последнем матче сезона проиграл «Реймсу» — 1:3

«ПСЖ» в последнем матче сезона проиграл «Реймсу» — 1:3
Футбол / Франция 0

В матче последнего, 38-го тура французской Лиги 1 «Реймс» принимал «ПСЖ». Встреча прошла в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Реймса» Абдул Баба, отличившийся на 36-й минуте. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил хавбек Матьё Кафаро. Спустя три минуты нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сократил разницу в счёте. В концовке игры третий мяч в ворота парижан отправил форвард Пабло Чаварриа.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Томаса Тухеля 91 очко.

Результаты других матчей 38-го тура Лиги 1

«Анже» — «Сент-Этьен» — 1:1

«Марсель» — «Монпелье» — 1:0

«Нант» — «Страсбург» — 0:1

«Ним» — «Лион» — 2:3

«Ренн» — «Лилль» — 3:1.

Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Реймс
Реймс
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 – Баба – 36, 2:0 – Кафаро – 56, 2:1 – Мбаппе – 59, 3:1 – Чаварриа – 90+4
Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Анже
Анже
1 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 – Норден – 64, 1:1 – Мулен – 70 (автогол)
Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 – Товен – 56
Удаления: Балотелли, 87 – нет
Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Нант
Нант
0 : 1
Страсбург
Страсбург
0:1 – Мотиба – 60 (пен)
Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Ним
Ним
2 : 3
Лион
Лион
0:1 – Корне – 6, 1:1 – Рипар – 11, 2:1 – Бобишон – 45+3, 2:2 – Корне – 89, 2:3 – Н'Домбеле Альваро – 90+1
Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Ренн
Ренн
3 : 1
Лилль
Лилль
1:0 – Ньянг – 16 (пен), 1:1 – Реми – 35, 2:1 – Сарр – 59, 3:1 – Ньянг – 71
Удаления: нет – Араужо, 90
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