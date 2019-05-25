«ПСЖ» в последнем матче сезона проиграл «Реймсу» — 1:3

В матче последнего, 38-го тура французской Лиги 1 «Реймс» принимал «ПСЖ». Встреча прошла в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник «Реймса» Абдул Баба, отличившийся на 36-й минуте. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил хавбек Матьё Кафаро. Спустя три минуты нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сократил разницу в счёте. В концовке игры третий мяч в ворота парижан отправил форвард Пабло Чаварриа.
«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Томаса Тухеля 91 очко.
Результаты других матчей 38-го тура Лиги 1
«Анже» — «Сент-Этьен» — 1:1
«Марсель» — «Монпелье» — 1:0
«Нант» — «Страсбург» — 0:1
«Ним» — «Лион» — 2:3
«Ренн» — «Лилль» — 3:1.
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