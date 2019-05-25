Вице-президент «Монако»: сделаем всё, чтобы в следующем сезоне вернуться сильнее

Вице-президент «Монако» Олег Петров дал комментарий после матч заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей». Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Позади очень тяжёлый сезон, но нам удалось сохранить место в Лиге 1. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. В ближайшие дни мы подведём итоги, начнём готовиться к следующему сезону и сделаем всё, чтобы вернуться сильнее», — приводит слова Петрова пресс-служба «Монако».

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» заняла 7-е место, набрав 56 очков. «Монако» завершил сезон на 17-м месте, всего в двух очках от зоны вылета. Команда Александра Головина набрала 36 очков.