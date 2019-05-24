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«Монако» с Головиным уступил «Ницце» и завершил сезон в 2 очках от зоны вылета

«Монако» с Головиным уступил «Ницце» и завершил сезон в 2 очках от зоны вылета
Футбол / Франция 0

Завершились матчи заключительного, 38-го тура чемпионата Франции. «Монако» Александра Головина проиграл в гостях «Ницце» со счётом 0:2.

Первый гол был забит на 36-й минуте: защитник хозяев Юсеф Аталь выполнил прострел с правого фланга, а его коллега по амплуа из стана соперников Бенуа Бадьяшиль срезал мяч в свои ворота. На 67-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Микаэль Ле Биань. 29-летний нападающий реализовал пенальти, назначенный за фол Джибриля Сидибе на Аллане Сент-Максимене.

Головин провёл в составе «Монако» всю игру. На 21-й минуте встречи россиянин получил предупреждение за фол на Данило.

В других матчах тура «Дижон» обыграл «Тулузу» (2:1), «Кан» уступил «Бордо» (0:1), а «Амьен» взял верх над «Генгамом» (2:1).

«Монако» завершил сезон на 17-м месте, всего в двух очках от зоны вылета.

Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Ницца
Ницца
2 : 0
Монако
Монако
1:0 – Бадьяшиль – 36 (автогол), 2:0 – Ле Биань – 67 (пен)
Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Дижон
Дижон
2 : 1
Тулуза
Тулуза
0:1 – Диаките – 33, 1:1 – Слити – 58, 2:1 – Тавареш – 62
Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Кан
Кан
0 : 1
Бордо
Бордо
0:1 – Санкаре – 19
Франция - Лига 1. 38-й тур
24 мая 2019, пятница. 22:05 МСК
Амьен
Амьен
2 : 1
Генгам
Генгам
1:0 – Гирасси – 14, 2:0 – Годдос – 47, 2:1 – Менди – 66
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