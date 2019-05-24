«Монако» с Головиным уступил «Ницце» и завершил сезон в 2 очках от зоны вылета

Завершились матчи заключительного, 38-го тура чемпионата Франции. «Монако» Александра Головина проиграл в гостях «Ницце» со счётом 0:2.
Первый гол был забит на 36-й минуте: защитник хозяев Юсеф Аталь выполнил прострел с правого фланга, а его коллега по амплуа из стана соперников Бенуа Бадьяшиль срезал мяч в свои ворота. На 67-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Микаэль Ле Биань. 29-летний нападающий реализовал пенальти, назначенный за фол Джибриля Сидибе на Аллане Сент-Максимене.
Головин провёл в составе «Монако» всю игру. На 21-й минуте встречи россиянин получил предупреждение за фол на Данило.
В других матчах тура «Дижон» обыграл «Тулузу» (2:1), «Кан» уступил «Бордо» (0:1), а «Амьен» взял верх над «Генгамом» (2:1).
«Монако» завершил сезон на 17-м месте, всего в двух очках от зоны вылета.
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