Акинфеев — о ЦСКА в сезоне-2018/19: машина собралась, но чуть-чуть неправильно

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил московскую команду в нынешнем сезоне с машиной.
«Марку не назову, но ощущение такое: машина собралась, но собралась, может быть, чуть-чуть неправильно. Может быть, неправильно были поставлены какие-то детали. Нормальная история. Пускай займём пятое-шестое место, это жизнь, солнце не перестаёт светить над головой. Я очень люблю говорить, что жизнь — это весы. На определённом этапе у тебя есть хорошие результаты, стабильность, а потом их нет. Как старые весы на рынке — ставишь их, и обе чаши должны выравняться. Где-то жизнь даёт больше, потом больше забирает — то одна чаша чуть выше, то другая. Но рано или поздно всё приходит в состояние равновесия», — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.
В преддверии заключительного тура чемпионата России ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице соревнований, имея в активе 48 очков. В матче 30-го тура «армейцы» сыграют с «Крыльями Советов».
- 25 мая 2019
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