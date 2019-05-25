Кокорину разрешили посещать спортзал пять раз в неделю

Адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что форвард «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, получил возможность посещать спортзал пять раз в неделю.
«Нога у Саши болит, но после того как состоялся приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел. Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему не присылали много еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется», — приводит слова Стукаловой «Р-Спорт».
Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима.
- 25 мая 2019
-
13:43
-
13:27
-
13:17
-
13:16
-
12:50
-
12:47
-
12:32
-
12:18
-
12:05
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:09
-
11:07
-
10:58
-
10:46
-
10:37
-
10:29
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:41
-
09:32
-
09:26
-
09:16
-
09:13
-
08:48
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:38
-
07:21
-
06:52