Кокорину разрешили посещать спортзал пять раз в неделю

Адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что форвард «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, получил возможность посещать спортзал пять раз в неделю.

«Нога у Саши болит, но после того как состоялся приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел. Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему не присылали много еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется», — приводит слова Стукаловой «Р-Спорт».

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима.